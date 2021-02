Atac: Magi (+Europa), rinviare voto Aula su referendum, non anteporre salvataggio a servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina si esprimerà in difformità all'esito del referendum del 2018 sulla liberalizzazione del servizio del trasporto pubblico locale, gestito dall'azienda pubblica Atac e che ha visto la vittoria del sì. Il deputato di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo alla seduta straordinaria ha chiesto di sospendere il voto e ha spiegato: "Non si può anteporre il salvataggio di un'azienda alla qualità del servizio da erogare ai cittadini, questo è un ragionamento privatistico, il Comune di Roma si comporta come proprietario di un'azienda". Magi ha sottolineato: "Promuovere un referendum cittadino è estremamente dispendioso, servono risorse e tempo. Questo referendum ha visto circa 400 militanti per strada che hanno alimentato un'idea di partecipazione basata sul confronto. Il referendum si è tenuto all'inizio del novembre 2018, oggi si celebra in questa seduta l'atto conclusivo. Si è arrivati a febbraio 2021 e se siamo qui è solo grazie all'ostinazione del comitato promotore che ha dovuto anche ricorrere al Tar. Il referendum nasceva in un'epoca storica e politica diversa. Il tema che proponeva è tuttora valido. Nel frattempo - ha concluso - sono accadute delle cose che dovrebbero portare i membri di questa assemblea a rinviare il voto odierno".(Rer)