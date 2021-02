Atac: Raggi, resterà pubblica, impedito fallimento pilotato per svenderla a privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo deciso di mantenere Atac pubblica, questa era e rimane per noi l'unica scelta. L'azienda deve rimanere nelle mani dei cittadini". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sull'esito del referendum del 2018 per la liberalizzazione del servizio del trasporto pubblico locale gestito nella Capitale dall'azienda pubblica Atac. "Per decenni Atac è stata spolpata, il suo fallimento è stato pilotato per svendere l'azienda ai privati ma noi non lo abbiamo permesso". (Rer)