M5s: Spadafora, lascio Movimento? Vorrei proprio sapere da dove l'hanno presa

- "Mentre scrivevo questo post mi hanno segnalato il 'simpatico' articolo di Repubblica che scrive che ho lasciato il M5s! Va bene che ormai molti giornali scrivono la qualunque, ma questa vorrei sapere proprio da dove l’hanno presa. Magari è un auspicio per loro o per chi gli ha chiesto di scriverlo!". Lo scrive su Facebook l'ex ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, e deputato del Movimento cinque stelle, Vincenzo Spadafora, in un'aggiunta ad un precedente post in cui affermava che "lo sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la riforma tanto attesa e dei ristori neppure l'ombra. E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola". (Rin)