Giappone: Covid, governo ritirerà stato d’emergenza in cinque prefetture a ovest di Tokyo

- Il governo del Giappone annullerà lo stato d’emergenza in cinque prefetture a ovest della capitale Tokyo entro la fine del mese, con una settimana di anticipo rispetto al programma. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo” citando fonti governative. Le misure restrittive per il contenimento della pandemia di Covid-19 dovrebbero essere ritirate, in particolare, nelle prefetture di Osaka, Kyoto, Hyogo, Aichi e Gifu. Al contrario, a Tokyo e in altri territori – Kanagawa, Saitama, Chiba e la parte meridionale della prefettura di Fukuoka - dovrebbe restare in vigore lo stato d’emergenza, nonostante i contagi giornalieri da coronavirus siano in calo su tutto il territorio nazionale. Il governo, riferisce “Kyodo”, deve invece ancora prendere una decisione sulla prefettura di Fukuoka, il cui destino dipenderà anche dalla disponibilità di posti letto negli ospedali. Quest’oggi in Giappone sono stati registrati 1.065 nuovi casi di Covid, ben al di sotto del picco di 8 mila contagi giornalieri individuati lo scorso 8 gennaio. (Git)