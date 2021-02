Roma: Zaghis (Ama), grazie a polizia locale per aver fermato responsabili incendio cassonetti San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio ringraziare il personale della polizia locale di Roma Capitale che ieri sera, durante le attività di controllo del territorio, è intervenuto mentre alcuni individui stavano gettando dei fumogeni all’interno di un cassonetto stradale in zona San Paolo". Lo dichiara in una nota Stefano Zaghis, amministratore unico di Ama, "L’azione tempestiva degli agenti ha immediatamente arrestato il principio di incendio evitando così il propagarsi delle fiamme e il danneggiamento irreparabile dei contenitori. I responsabili di questa pericolosa bravata sono stati identificati e sanzionati per la violazione commessa. Con il prezioso supporto di tutte le forze di Polizia siamo purtroppo costantemente impegnati a contrastare questi atti di vandalismo. Da inizio 2021 sono già circa 80 I contenitori incendiati, tra cassonetti e campane per il vetro, per un costo stimato di oltre 40mila euro. Si tratta quindi di fenomeni criminali che, oltre a deturpare l’ambiente e rallentare il servizio, mettono a rischio la sicurezza e generano costi extra che, inevitabilmente, ricadono sull’intera collettività”. (Com)