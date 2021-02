Spagna: Podemos ignora ministra Salute e parteciperà a manifestazioni dell'8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos parteciperà a tutte le manifestazioni che il movimento femminista spagnolo dovesse convocare in occasione delle celebrazioni per la Festa dell'8 marzo. Lo ha annunciato il portavoce al Congresso dei deputati di Unidas Podemos, Pablo Echenique, nonostante la ministra della Salute, Carolina Darias, abbia sconsigliato l'organizzazione di proteste a causa delle situazione epidemiologica del Covid-19. Echenique ritiene che non c'è contraddizione tra la decisione della Prefettura di Madrid secondo la quale non saranno permesse manifestazioni di più di 500 persone e la posizione del ministero della Salute che ha solo "raccomandato" di evitare raduni di massa. "Dobbiamo essere meno restrittivi quando parliamo del diritto a manifestare, ha detto Echenique, sostenendo che il dibattito sulle possibili marce e manifestazioni dell'8 marzo deriva solo da quello che ha avuto luogo l'anno scorso in un "chiaro tentativo di criminalizzare il movimento femminista". La ministra della Difesa, Margarita Robles, nel corso di una cerimonia ha dichiarato che in questo momento "dovrebbero essere evitate situazioni che possono generare contagi" e non è "responsabile" partecipare. Il prefetto di Madrid, Jose Manuel Franco, ha avvertito che ci sono gruppi femministi che stanno organizzando manifestazioni di massa per commemorare l'8 marzo e ha fatto un appello alla "responsabilità" per fare in modo che vengano disdette. (Spm)