Alitalia: Mollicone (Fd'I), solidarietà a lavoratori, garantire livelli occupazionali e tessuto industriale

- "Siamo accanto ai lavoratori in piazza Montecitorio che rischiano sia il mancato pagamento dello stipendio che il mancato pagamento della Cig". Lo afferma il deputato Federico Mollicone, responsabile innovazione di Fratelli d'Italia. "Bisogna salvaguardare il tessuto industriale e i livelli occupazionali del settore dell'aviazione - prosegue - decine di migliaia di lavoratori a cui va la nostra solidarietà. Servono ammortizzatori sociali perché la crisi non passerà presto. Chiediamo al ministro Giorgetti e al governo Draghi l'immediata convocazione di un tavolo permanente sulla crisi su Alitalia con tutte le sigle sindacali. Alitalia è un asset strategico per l'innovazione industriale, che deve ritrovare centralità nella politica industriale nazionale e con maggiori fondi da attribuire grazie al Recovery Fund". (Ren)