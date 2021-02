Atac: Raggi, non accetto si dica abbiamo giocato con numeri, concordato validato da tribunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per evitare il fallimento di Atac abbiamo intrapreso la strada del concordato preventivo in continuità. Non accetto che si dica che abbiamo mistificato i bilanci o giocato con i numeri, il concordato è molto trasparente e ritenuto valido dal tribunale". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo all'Assemblea capitolina straordinaria sull'esito del referendum del 2018 per la liberalizzazione del servizio del trasporto pubblico locale gestito nella Capitale dall'azienda pubblica Atac. "Noi i giochi con i numeri non li facciamo, che sia chiaro", ha concluso. (Rer)