Governo: M5s, conferma Sibilia ulteriore riconoscimento ottimo lavoro svolto

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali della Camera rinnovano i loro "migliori auguri di buon lavoro a Carlo Sibilia, confermato sottosegretario al ministero dell'Interno anche nel governo Draghi. L'esperienza accumulata in questi anni di ottimo lavoro - continuano i parlamentari in una nota - rappresenta un patrimonio sul quale il nuovo esecutivo e l'interno Paese potrà fare sicuro affidamento. Siamo certi dell'apporto positivo che Sibilia continuerà a fornire nell'interesse dei cittadini, come ha sempre dimostrato con i fatti". (Com)