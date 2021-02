Lavoro: Orlando incontra vertici Anpal su Adr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha incontrato questa mattina i vertici Anpal sul tema dell’assegno di ricollocazione (Adr), per il quale è prevista una deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, della quale, su richiesta del ministro, è stata presentata una bozza. Durante l’incontro - riferisce una nota -, il ministro Orlando, ha auspicato che dal punto di vista metodologico, l’interlocuzione con Anpal possa avvenire sulla base di una posizione comune e univoca espressa dagli organi dell’Agenzia. In merito alla bozza di delibera presentata da Anpal, il ministro, ha sollevato alcuni rilievi di carattere tecnico, chiedendo all’Agenzia un approfondimento e una risposta nelle prossime ore. Si è ragionato, in particolare, di creare una forte connessione tra politiche attive e percorsi di formazione anche, ove fosse necessario, mediante una norma ad hoc che permetta di definire un livello essenziale unitario anche mediante il rafforzamento dei Centri per l’impiego. Alla luce di quanto richiesto si conta di arrivare alla definizione della delibera nelle prossime ore.(Com)