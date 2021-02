Milano: disordini nel carcere di Opera, pene fino a 2 anni e mezzo per detenuti imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodici condanne in abbreviato con pene fino a 2 anni e mezzo, 5 istanze di patteggiamento a pene fino a 1 anno e due mesi, 4 rinvii a giudizio e una posizione stralciata. È il bilancio delle decisioni del gup di Milano Daniela Cardamone al termine dell'udienza preliminare del procedimento in cui erano imputati 22 detenuti con le accuse, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, danneggiamento e incendio per i disordini scoppiati il 9 marzo 2020 all'interno della casa di reclusione di Opera (Mi). In quei giorni durante la prima ondata Covid-19 in diversi carceri italiane, tra cui quella di Opera, si sono verificate proteste e devastazioni da parte dei detenuti per contestare la mancanza delle condizioni di sicurezza contro la diffusione del coronavirus all'interno degli istituiti penitenziari. In particolare, nel carcere alle porte di Milano Sud - stando alle indagini del pm Alberto Nobili, responsabile della sezione distrettuale anti-terrorismo, e del collega Enrico Pavone - i 22 detenuti indagati, suddivisi in gruppi nelle sezioni A, B e C, "al fine di opporsi al personale della Polizia penitenziaria, che voleva loro impedire di uscire dalla sezione" avrebbero tentato "di sfondare" un cancello con un carrello del vitto e avrebbero minacciato "di morte" alcuni baschi azzurri. Inoltre, avrebbero anche provocato "un incendio" dando fuoco a "materassi, sedie e tavoli" distrutti. Il processo con rito ordinario per i quattro imputati che non hanno scelto riti alternativi si aprirà il prossimo 11 maggio davanti alla quarta sezione penale del Tribunale. (Rem)