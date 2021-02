Iraq-Francia: premier curdo Barzani discute con ministro Esteri Le Drian di attacco a Erbil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. Secondo una nota del governo curdo, le parti hanno discusso dell’attacco contro l’aeroporto di Erbil dello scorso 15 febbraio, quando diversi razzi di tipo Katyusha hanno colpito lo scalo del capoluogo del Kurdistan uccidendo due persone e ferendone almeno altre nove, tra cui un militare statunitense. Durante la telefonata Barzani ha confermato che in merito al lancio di razzi sono state ottenute nuove informazioni, “a seguito dell’inchiesta congiunta fra il governo della regione del Kurdistan e il governo federale”. Secondo la nota, tuttavia, Barzani non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. Le parti hanno inoltre concordato sul fatto che lo Stato islamico (Is) continui a rappresentare una minaccia reale per la sicurezza della regione, e hanno sottolineato la necessità di una “stretta” cooperazione fra il governo curdo, il governo federale di Baghdad e la coalizione internazionale a guida Usa. D’altra parte, le parti hanno ribadito di voler continuare a rafforzare la cooperazione le “solide relazioni di amicizia” tra Parigi ed Erbil. (Res)