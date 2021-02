Agricoltura: in Lombardia regge l’urto del Covid, nel 2020 valore aggiunto invariato rispetto a 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratterà di fare tesoro dell'esperienza fatta, puntando sugli approcci che si sono rivelati più efficaci: diversificazione delle produzioni, valorizzazione del prodotto nazionale e tutelato, segmentazione dell'offerta, integrazione della filiera, ricerca di canali di vendita e strategie di comunicazione alternativi. In questo modo la difficile esperienza del 2020 potrà essere trasformata in un'opportunità per la futura crescita di tutto il settore”, ha aggiunto Auricchio, assicurando la collaborazione di Unioncamere Lombardia “nell’interesse di una sempre più forte agricoltura e agroindustria nella nostra regione, che sono un pilastro fondamentale per l’economia lombarda e non solo”. “Il dato complessivo è una media tra alcuni settori che sono cresciuti e altri che hanno avuto maggiori difficoltà”, ha osservato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia. “Sui prezzi, per esempio, nel 2020 le quotazioni delle produzioni vegetali hanno oscillato tra il 2,5 e il +0,3 per cento sul 2019 mentre per le produzioni zootecniche i prezzi sono calati del 7 per cento. Le difficoltà sono legate alle limitazioni agli scambi internazionali, alla chiusura prolungata di bar e ristoranti, alle limitazioni alle cerimonie, alla contrazione dei flussi turistici: fattori che hanno colpito soprattutto i comparti florovivaistico, orticolo, vinicolo e lattiero”, ha precisato Rolfi, sottolineando in conclusione che “la maggior parte degli imprenditori agricoli si è comunque dichiarata ottimista sul futuro post Covid e sulla capacità di recuperare le perdite subite: la pandemia ha evidenziato la centralità e le caratteristiche di eccellenza del comparto agricolo lombardo”. (segue) (Rem)