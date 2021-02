Agricoltura: in Lombardia regge l’urto del Covid, nel 2020 valore aggiunto invariato rispetto a 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i comparti più performanti nelle esportazioni si annoverano le carni lavorate e i prodotti da forno, entrambi con un peso del 36-37 per cento sull’incremento dei flussi verso l’estero. Il parziale riequilibrio tra flussi in entrata e in uscita è da attribuire soprattutto al secondo trimestre dell’anno, quando l’emergenza Covid ha fatto ridurre sia le importazioni che le esportazioni. Queste ultime hanno tenuto molto meglio rispetto al crollo dei flussi in entrata. Il valore della produzione di origine animale, che costituisce in Lombardia circa il 60 per cento di quella totale, è sceso tra il 4,8 e il 5,1 per cento. Se il calo dei prezzi è stato consistente per le produzioni zootecniche, positivo è l’incremento quantitativo, tra il 2,1 e il 2,3 per cento. La produzione di latte bovino ha superato del 5,2 per cento il livello del 2019 e le carni suine sono aumentate dell’1,8 per cento, mentre si può stimare che la produzione sia lievemente calata per le carni bovine e avicole. Il patrimonio di bestiame, infatti, è diminuito per i bovini da carne (-6 per cento) e aumentato per quelli da latte (+4,2 per cento), mentre i suini sono cresciuti dell’1,8 per cento in media annua. Il valore della produzione vegetale ha fatto registrare un incremento tra il 7 e il 7,2 per cento con una dinamica dei prezzi in lieve calo o stabile per l’insieme delle coltivazioni. L’incremento quantitativo ha coinvolto quasi tutte le produzioni erbacee e arboree della Lombardia, ad eccezione del frumento e della frutta. Rispetto al 2019 le superfici a cereali sono scese del 2,5 per cento, con riduzioni per il frumento, l’orzo e il granoturco e incrementi solo per il riso e i cereali minori. (segue) (Rem)