Agricoltura: in Lombardia regge l’urto del Covid, nel 2020 valore aggiunto invariato rispetto a 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al risultato negativo complessivo ha concorso certamente la consistente riduzione della quantità dei servizi annessi e delle attività secondarie che sono passate nell’insieme dal 17,5 al 16,1 per cento dell’agricoltura regionale; lieve calo per i servizi annessi (-3,8 per cento) e forte calo per le attività secondarie (-18,9 per cento), in particolare quelle agrituristiche (-22,1 per cento). Nonostante i risultati complessivamente negativi, le valutazioni degli attori della filiera confermano una sostanziale tenuta del sistema regionale, soprattutto se rapportate al contesto economico generale: il 40 per cento degli intervistati nell’indagine ha segnalato una diminuzione del fatturato a seguito dell’emergenza, circa il 45 per cento ha dichiarato una situazione di stabilità e il 15 per cento ha riportato una crescita. La performance del secondo semestre è stata disomogenea a seconda dei settori: il comparto vitivinicolo e le carni fresche e trasformate hanno sofferto molto la chiusura del canale Ho.Re.Ca., solo in parte compensata dagli acquisti delle famiglie. Il lattiero-caseario ha sperimentato una diversa ripartizione della domanda, con la crescita di alcuni prodotti specialmente nella grande distribuzione. Si registra invece il calo del latte fresco, per il quale rimane alta la preoccupazione nel settore per l'eccesso di offerta e le possibili fluttuazioni di prezzo. Nessun calo di domanda invece per il riso e per i cereali, che hanno anche beneficiato di un aumento dei prezzi nell’ultimo trimestre. (segue) (Rem)