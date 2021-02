Agricoltura: in Lombardia regge l’urto del Covid, nel 2020 valore aggiunto invariato rispetto a 2019 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende hanno subito ritardi e riscontrato difficoltà nel reperimento della manodopera nei settori nei quali il lavoro avventizio e stagionale svolge un ruolo rilevante, sebbene le misure adottate per far fronte alla necessità di manodopera abbiano comunque consentito le attività di lavorazione e raccolta. La sospensione delle fiere e di molte attività commerciali si è fatta sentire riducendo i contatti con clienti potenziali e nuovi, soprattutto nel comparto vitivinicolo. Altre strategie di adattamento da parte delle imprese hanno riguardato l’organizzazione del lavoro, per garantirne la sicurezza, l’anticipo degli acquisti di mezzi tecnici per evitare di esserne sprovvisti in caso di lockdown e inoltre accordi al ribasso con i macelli per smaltire gli animali in eccesso. L’emergenza Covid ha quindi di fatto obbligato a ricercare nuovi canali di distribuzione e a differenziare quelli esistenti, ampliando le attività con la vendita diretta presso la sede aziendale, l’e-commerce e la consegna a domicilio, innovazioni alle quali si sono associate iniziative di comunicazione online e dirette ai consumatori. Per circa la metà dei casi, i cambiamenti introdotti per affrontare l’emergenza erano già stati programmati dagli agricoltori: il Covid ha quindi fatto da acceleratore di un’evoluzione già in atto. (Rem)