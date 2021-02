Speciale difesa: Siria-Iraq, Usa proseguono dislocamento di forze dal territorio iracheno a quello siriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasferimenti di forze e materiale bellico dall’Iraq alla Siria sembrano essere quindi proseguiti, nell’ultimo mese, e potrebbero confermare la riduzione del continente statunitense in territorio iracheno e dell’Operazione Inherent Resolve a favore di un rafforzamento della missione Nato. Come annunciato la scorsa settimana dal segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, i ministri della Difesa della Nato hanno deciso di espandere la missione di addestramento dell'Alleanza in Iraq, passando da 500 a 4 mila unità per sostenere le forze irachene nella lotta al terrorismo e garantire che lo Stato islamico non ritorni. Secondo diversi osservatori la guida della missione Nato, attualmente affidata alla Danimarca, potrebbe essere affidata dall’Italia, che nell’ambito dell’operazione Inherent Resolve addestra e organizza i Peshmerga curdi e le forze irachene. (Res)