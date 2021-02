Speciale difesa: Corea del Sud-Usa, ministero Difesa, discussioni ancora in corso su prossime esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud e Stati Uniti non hanno ancora definito un calendario e altri dettagli in merito alle prossime esercitazioni primaverili congiunte delle rispettive forze armate. Lo ha comunicato oggi, 25 febbraio, il ministero della Difesa della Corea del Sud. I due Paesi dovrebbero condurre come ogni anno una esercitazione informatica simulata dei centri di comando per dieci giorni a partire dalla seconda settimana di marzo. Per il momento, però, Washington e Seul non hanno fornito alcuna informazione dettagliata. "La data, i contenuti e altri dettagli delle esercitazioni combinate da condurre nella prima metà dell'anno non sono state ancora finalizzate", ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa sudcoreano, Boo Seung-chan. "La Corea del Sud e gli Usa hanno discusso come condurre le esercitazioni tenuto conto della Covid-19 e di altre circostanze", ha aggiunto il funzionario, riferendosi allo stallo dei negoziati sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord, e alla revisione delle politiche nei confronti di Pyongyang intrapresa dall'amministrazione del presidente Joe Biden. (Git)