Speciale difesa: Armenia, premier Pashinyan, Forze armate stanno tentando di organizzare un golpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate armene stanno cercando di organizzare un golpe militare nel Paese. Lo ha scritto il premier armeno, Nikol Pashinyan, sulla sua pagina Facebook commentando “il caso Iskander”, la polemica da lui sollevata in merito al mancato funzionamento dei missili di produzione russa durante la guerra dello scorso anno contro l’Azerbaigian. "Considero la dichiarazione dello Stato maggiore della Difesa un tentativo di colpo di stato militare. In questo momento invito tutti i nostri sostenitori in Piazza della Repubblica e nel prossimo futuro farò un intervento pubblico", ha scritto Pashinyan sulla sua pagina Facebook. Lo Stato maggiore dell'Armenia ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime la sua risoluta protesta contro l’estromissione di Tiran Khachatryan dall’incarico di primo vice capo di Stato maggiore – rimosso dopo aver criticato le parole di Pashinyan sugli Iskander – e chiede le dimissioni dell’intero governo. (Rum)