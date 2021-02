Speciale difesa: Armenia, partito opposizione Armenia prospera chiede dimissioni premier Pashinyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico di opposizione Armenia Prospera ha sostenuto la richiesta dello Stato maggiore della Difesa che invitato il premier, Nikol Pashinyan, a dimettersi dopo il caso legato ai missili Iskander. "La dichiarazione dello Stato maggiore delle Forze armate, che chiedono di stare fianco a fianco con il popolo e le istituzioni dello Stato è un punto di svolta. Chiediamo a Nikol Pashinyan di non procedere verso una guerra civile, di non versare sangue armeno all'interno del Paese, per evitare di seminare discordia tra gli stessi armeni. Nikol Pashinyan ha l'ultima possibilità di dimettersi politicamente senza contraccolpi", si legge in un comunicato di Armenia Prospera. (Rum)