Droga: Bellucci (Fd'I), petizione popolare per liberare Roma da spaccio, è emergenza nazionale

- "Fratelli d'Italia ha lanciato una petizione popolare dal titolo "Liberiamo Roma, basta zone franche dello spaccio". Si tratta di un'iniziativa in collaborazione con il Dipartimento dipendenze di Fd'I, il coordinamento romano di Fd'I e Gioventù nazionale Roma, con cui si chiede più sicurezza, lotta allo spaccio, rimpatri degli spacciatori stranieri, più servizi di prevenzione e cura. La raccolta firme già avviata nelle scorse settimana nelle piazze simbolo del dilagare dello spaccio, in zone come piazza Vittorio, San Lorenzo, Ponte Milvio e il Pigneto, continuerà per raggiungere le oltre 30 piazze individuate dalla Procura a Roma. Oggi in una conferenza stampa "si è voluto fortemente porre l'accento sul dramma droga, una delle piaghe della nostra società. Un tema di cui ci siamo occupati in Parlamento e a livello locale, come nel caso della Capitale" che dai dati del ministero dell'Interno emerge come "la più grande piazza di spaccio in Italia a fronte delle 2672 denunce per spaccio e 4714 correlate a stupefacenti", spiega in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Dipendenze di Fd'I. (segue) (Com)