Droga: Bellucci (Fd'I), petizione popolare per liberare Roma da spaccio, è emergenza nazionale (2)

- "Si tratta di un tema emergenziale abbandonato dal governo italiano quanto dalla sindaca Raggi, che ha azzerato i servizi di lotta alla droga a Roma - aggiunge Bellucci -. Eppure i dati sono da far tremare i polsi: le morti aumentano dell'11 per cento, più di 7 persone ogni sette giorni, siamo al secondo posto in Europa per uso di cannabis tra i giovani, al terzo posto per utilizzo di cocaina, girano nelle piazze reali e sul web oltre 300 tipi di sostanze sintetiche diverse. Dilaga l'uso di cannabis, soprattutto tra i giovani, al primo al posto in Europa per consumo tra i 16enni e con il 21 per cento di persone tra i 15 e i 34 anni assuntori di cannabinoidi. Stante tale palese emergenza, sono anni che sollecitiamo le istituzioni, con proposte di legge, interrogazioni, mozioni, ad attivarsi per affrontare il problema droghe e dipendenze in Italia. E solo grazie ad un nostro ordine del giorno all'ultima legge di bilancio, è stato possibile impegnare il governo a rifinanziare il Fondo nazionale di lotta alla droga, sostenere il Servizio pubblico per le dipendenze e le comunità, realizzare la Conferenza nazionale sulle droghe, attesa da oltre 10 anni, costruire il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, potenziare l'attività di prevenzione e informazione nelle scuole. La petizione popolare presentata oggi, congiuntamente alla nostra attività parlamentare - conclude -, siamo certi pungolerà il governo e sensibilizzerà maggiormente le istituzioni a tutti i livelli verso un'azione concreta di contrasto a tutte le droghe". (Com)