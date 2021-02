© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso sia una squadra di assoluto livello, non mi mancano alcuni ministri che si occupavano di Italia fino al mese scorso". Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo Salvini, in un punto stampa a Roma, in merito al completamento, con la nomina di viceministri e sottosegretari, della squadra di governo di Mario Draghi. (Rin)