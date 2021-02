Moldova: ambasciatori Ue respingono attacchi dei socialisti a capo delegazione Michalko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ambasciatori di diversi paesi dell'Ue accreditati in Moldova hanno firmato una dichiarazione in cui condannano e respingono gli attacchi lanciati recentemente dal Partito socialista della Moldova (Psrm) contro il capo della delegazione dell'Ue a Chisinau Peter Michalko. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Agora.md". "Noi ambasciatori dell'Unione europea e degli Stati membri dell'Uevogliamo respingere i recenti attacchi pubblici all'ambasciatore Peter Michalko e ad altri ambasciatori formulati dal Partito socialista e dal deputato latitante Ilan Sor", si legge nella dichiarazione. "Gli ambasciatori dell'Ue e degli Stati membri dell'Ue osservano gli sviluppi interni, concentrandosi sulla compatibilità delle leggi e delle pratiche nazionali con gli impegni internazionali della Moldova, inclusi quelli verso l'Unione europea, in conformità con i loro mandati e nel pieno rispetto delle indipendenza e sovranità della Moldova. L'Ue ei suoi Stati membri promuovono costantemente una buona cooperazione con la Moldova e dimostrano il loro sostegno, anche attraverso un gran numero di progetti che offrono vantaggi tangibili a tutte le persone del paese", si legge nella dichiarazione. (segue) (Moc)