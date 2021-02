Moldova: ambasciatori Ue respingono attacchi dei socialisti a capo delegazione Michalko (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari sono gli ambasciatori di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Repubblica slovacca, Spagna, Svezia. Il Partito socialista della Moldova (Psrm) e il deputato latitante Sor hanno accusato due giorni fa l'ambasciatore dell'Unione europea a Chisinau Michalko di non rispettare la sovranità e l'indipendenza della Moldova, dopo che il diplomatico ha criticato l'attività del Consiglio audiovisivo, nonché l'adozione di diverse leggi avviate dai socialisti, qualificandole come "dubbiose". Michalko ha criticato il Consiglio audiovisivo della Moldova per non aver combattuto efficacemente la disinformazione e le notizie false, un fatto interpretato dal Psrm come un'intenzione di introdurre "la censura dei media, inaccettabile per l'Ue". (Moc)