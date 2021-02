Francia: a gennaio disoccupazione in calo dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il tasso di disoccupazione a gennaio è calato dello 0,9 per cento, con 34.600 iscritti in meno nella categoria A (senza nessun tipo di attività). Lo ha annunciato il ministero del Lavoro attraverso la Direzione dell'animazione della ricerca, degli studi e delle statistiche (Dares). Se si includono i disoccupati iscritti nella categoria B (con massimo di 78 ore di attività al mese) e C (con più 78 ore mensili di attività), il tasso è aumentato dello 0,1 per cento in più lo corso mese, per un totale di 6 milioni di persone. Nel 2020, a causa della crisi del coronavirus, il tasso di disoccupazione in Francia ha raggiunto il 7,5 per cento. (Frp)