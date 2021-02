Regno Unito-India: tribunale Westminster, magnate diamanti Nirav Modi può essere estradato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imprenditore indiano Nirav Modi, magnate dei diamanti al centro di una presunta frode bancaria, arrestato nel marzo del 2019 nel Regno Unito su richiesta dell’India, può essere estradato nel suo Paese. Lo ha stabilito oggi la Magistrates’ court (il tribunale di grado più basso) di Westminster, a Londra. Il giudice Samuel Goozee, riferisce l’agenzia di stampa indiana indiana “Asian News International” (“Ani”), ha ritenuto che all’imputato non sarà negata giustizia in India e che il luogo in cui sarà detenuto, il carcere centrale di Mumbai, è adeguato dal punto di vista dei diritti umani, respingendo le argomentazioni della difesa. Modi è apparso in videoconferenza nell’udienza odierna dal carcere di Wandsworth, dove è recluso. La battaglia giudiziaria sull’estradizione, tuttavia, non è finita perché la sentenza è appellabile. (segue) (Rel)