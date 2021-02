Zimbabwe: a febbraio inflazione annuale al 321,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione dello Zimbabwe a febbraio si è attestato al 321,5 per cento su base annua, rispetto al 362,6 per cento del mese precedente. Lo ha annunciato oggi l'agenzia nazionale di statistica Zimstats, precisando che su base mensile i prezzi sono aumentati del 3,4 per cento rispetto al 5,4 per cento dello stesso periodo nel mese precedente. Secondo gli analisti della Banca centrale, l'inflazione annuale resterà per la fine dell'anno in corso al di sotto del 10 per cento, una proiezione che è considerata eccessivamente ottimistica dagli economisti. (Res)