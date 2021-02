Truffe assicurazioni: 1095 false Rca tra Napoli e le Marche, quattro indagati e sequestri per 3 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella pagina web raggiunta, la vittima ha ricevuto varie utenze telefoniche delle quali, almeno una, risultava analoga ad un telefono fisso o ad un numero verde sebbene, di fatto, altro non era che un servizio di deviazione di chiamata. Al fine di ottenere un preventivo, la vittima inseriva i propri dati, quelli del veicolo ed una utenza telefonica di riferimento sulla quale, poco dopo, veniva contattata dai malviventi. Alla vittima il presunto broker proponeva una tariffa allettante; il pagamento avveniva mediante versamento su carta di debito oppure su un Iban che è risultato associato nella quasi totalità degli eventi alla stessa carta di debito. Ricevuta la somma concordata il “broker” trasmetteva al cliente, mediante l’applicazione “WhatsApp” oppure mediante e-mail, un’immagine di un contratto assicurativo sul quale erano riportati i dati del contraente e del veicolo da assicurare. Veniva indicato anche un finto sito internet creato ad hoc sul quale verificare la copertura assicurativa del proprio veicolo. Di fatto il “broker” non stipulava nessun contratto con le compagnie di assicurazione ed il cliente, sicuro che la polizza fosse entrata in vigore, circolava con il veicolo convinto di avere la copertura assicurativa. (segue) (Ren)