Truffe assicurazioni: 1095 false Rca tra Napoli e le Marche, quattro indagati e sequestri per 3 milioni (3)

- In alcuni casi le vittime venivano a conoscenza del raggiro subito dopo essere incorse in incidenti stradali quando le Forze dell’Ordine intervenute riscontravano la mancata copertura assicurativa. Gli accertamenti hanno accertato l’utilizzo di oltre 350 carte di debito intestate a 249 soggetti e l’analisi dei movimenti del denaro effettuati dalle predette carte permetteva di individuare il nucleo operativo del sodalizio criminale in territorio di Napoli, dove il procedimento penale veniva trasferito per competenza territoriale dopo essere stato inizialmente iscritto presso la Procura del capoluogo anconetano. La visione di decine di ore di filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza, comparati con i dati inseriti nella banche dati del Ministero dell’Interno, l’acquisizione e l’analisi mediante specifici software di indagine sulle utenze telefoniche, lo studio delle carte utilizzate permettevano l’individuazione degli autori del reato, alcuni dei quali già gravati da precedenti specifici per truffe similari. Le custodie cautelari sono stati eseguite congiuntamente da personale del Compartimento Marche, coadiuvato dai Compartimenti Polizia Stradale di Napoli e L’Aquila e sotto il coordinamento della Terza Divisione del Servizio Polizia Stradale. (Ren)