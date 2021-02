Imprese: Snam dona al Politecnico di Bari sei borse di studio per studentesse di ingegneria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam, tra le principali aziende di infrastrutture energetiche al mondo, ha donato al Politecnico di Bari sei borse di studio di durata triennale e magistrale da assegnare a giovani studentesse iscritte alla facoltà di Ingegneria dell’ateneo nell’anno accademico 2020/21. Stando al relativo comunicato stampa, l’iniziativa rientra nell’impegno di Snam in favore della parità di genere ed è finalizzata ad avvicinare le ragazze allo studio delle discipline Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica): i corsi di studio, selezionati dal Politecnico di Bari, hanno rilevato una presenza femminile inferiore al 20 per cento sul totale delle iscrizioni negli ultimi tre anni accademici. Secondo dati Save the Children, oggi in Italia solo il 16,5 per cento delle studentesse sceglie di laurearsi in discipline scientifiche e tecnologiche, e solo il 5 per cento delle quindicenni aspira a studiarle: in generale, soltanto uno studente Stem su quattro è donna, valore che diminuisce ulteriormente nelle facoltà più in linea con i profili richiesti dal mondo professionale. (segue) (Com)