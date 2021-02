Imprese: Snam dona al Politecnico di Bari sei borse di studio per studentesse di ingegneria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La parità di genere è per noi innanzitutto una questione di cultura: come unico Politecnico del Sud Italia, siamo molto impegnati in attività di informazione e orientamento sui nostri corsi di laurea e le prospettive di lavoro: al continuo investimento in nuovi servizi e strutture che garantiscano uguali opportunità di accesso e, soprattutto, ad incentivare sempre il merito”, ha commentato il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino. “Ben vengano le iniziative come questa di Snam, che premiano le migliori studentesse in ambiti di studio nei quali c’è bisogno di aumentare la presenza femminile: nonostante i numeri, ancora insufficienti, il trend degli ultimi anni è in aumento e puntiamo a farlo crescere ulteriormente nei prossimi anni, in vista delle grandi sfide tecnologiche che ci attendono”, ha concluso. “Le discipline e le competenze Stem saranno centrali in gran parte dei mestieri del futuro e sono strategiche per accelerare processi quali la digitalizzazione e la transizione ecologica: creare sinergie tra il mondo dell’impresa e quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca può contribuire in modo significativo alla promozione dell’equilibrio di genere. Iniziative come quella avviata con il Politecnico di Bari rientrano nell’impegno di Snam per favorire una maggiore presenza femminile nelle facoltà scientifiche”, ha aggiunto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. (Com)