Honduras: consiglio anti corruzione chiede dimissioni del presidente Hernandez

- Il Consiglio nazionale anticorruzione (Cna) dell'Honduras ha chiesto le dimissioni del presidente, Juan orlando Hernandez, per presunte violazioni dei diritti umani che sarebbero state compiute dal suo governo. In una lettera firmata dalla direttrice Gabriela Castellanos, il Cna avverte che il presidente non rispetta le "alte funzioni di lealtà e impegni presi con la nazione", finendo per minare "non solo le basi dello stato di diritto ma anche i principi cu è obbligato come funzionario". Hernandez è da tempo oggetto di polemiche per presunti legami con il mondo del narcotraffico, da cui avrebbe tra l'altro incassato corpose tangenti, oggetto di attenzione anche della giustizia degli Stati Uniti. "Il gesto della rinuncia" all'incarico dinanzi al parlamento deve essere "urgente e irrevocabile", condotto "all'interno dei parametri costituzionali e legali, in seduta plenaria urgente e nel pieno diritto del nostro popolo", si legge nella lettera. (segue) (Mec)