Honduras: consiglio anti corruzione chiede dimissioni del presidente Hernandez (3)

- Il presidente, che ad oggi non ha comunque ricevuto nessuna accusa formale, nega ogni addebito e parla di "vendette" dei trafficanti di droga rispetto all'azione di contrasto alla criminalità condotta in patria. In un recente discorso pubblico, Hernandez ha rivendicato l'abbattimento degli indici di omicidio, nella misura del 60 per cento, e di quelli di traffico di droga, nel 60 per cento. Le "ridicole" confessioni dei criminali rese alla giustizia Usa, ha ripetuto più volte il capo dello Stato, sarebbero comodi espedienti per ridurre le attese di condanna. (Mec)