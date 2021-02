Congo-Kinshasa: Draghi a funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, applauso da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolti oggi i funerali di Stato, nella Basilica Santa Maria degli Angeli e Martiri a Roma, di Luca Attanasio, ambasciatore d'Italia in Congo, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in un conflitto a fuoco nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio scorso. Presenti le maggiori cariche dello Stato, politiche, civili e militari. Assente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per un disturbo vestibolare, Mattarella non era presente neanche all'arrivo delle salme dell'ambasciatore e del militare martedì sera, all'arrivo all'aeroporto di Ciampino, al quale hanno presenziato il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro agli Affari esteri Luigi di Maio. Hanno celebrato i funerali il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis e l'ordinario militare Santo Marcianò. (segue) (Rer)