Congo-Kinshasa: Draghi a funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, applauso da cittadini (2)

- Presente in chiesa la moglie dell'ambasciatore, Zakia Seddiki, insieme alle loro tre bambine e i familiari del carabiniere Vittorio Iacovacci. Il militare era originario di Sonnino, comune in provincia di Latina nel Lazio. Alla funzione hanno preso parte il presidente del Consiglio Mario Draghi, Renato Brunetta, ministro per la Semplificazione e la Pa, il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, il ministro per la famiglia Elena Bonetti, il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, Franco Gabrielli, capo della polizia, il comandante generale dei carabinieri Teo Luzi, il comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana, i vertici delle Forze armate, la sindaca di Roma Virginia Raggi, Paolo Orneli, assessore del Lazio. (segue) (Rer)