Congo-Kinshasa: Draghi a funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci, applauso da cittadini (4)

- "Mentre oggi preghiamo insieme, vogliamo che questo sia un giorno in cui la preghiera per la pace in Congo, e in tutte le nazioni lacerate dalla guerra e dalla violenza, sia alzata da tutti noi in cielo. Vogliamo che questo sia un giorno in cui molti sentino la chiamata ad essere costruttori di pace, alzandosi in piedi", ha continuato il cardinale Angelo De Donatis nella sua omelia. "La violenza non è una fatalità. La violenza sta tornando di moda in ogni ambiente e in ogni latitudine, non è solo qualcosa che si manifesta nel nord est del Congo lontano da noi. Speso la violenza, che si annida nel fondo dell'anima, si camuffa in insensibilità. Bisogna smascherare questa violenza. Questi nostri fratelli hanno deciso di compromettersi con l'esistenza degli altri anche a costo della propria vita". (segue) (Rer)