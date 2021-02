Lavoro: Rapporto Inps, nel primo trimestre 2020 perse 3,9 mld di ore lavorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia nel primo trimestre 2020 si sono manifestati i primi contraccolpi negativi della pandemia sul Pil (-5,5 per cento rispetto al quarto trimestre 2019) che si sono accentuati nel secondo trimestre (-13,0); nel terzo trimestre è seguito un forte rimbalzo congiunturale (+15,9). La stima preliminare relativa al quarto trimestre indica una nuova riduzione (-2,0) che porta a un calo per la media annua del 2020 pari all’8,9". Lo ha rilevato il rapporto sul mercato del lavoro di Istat, Inps, Anpal e Ministero: "Le ore lavorate hanno registrato una diminuzione congiunturale del 7,7 percento nel primo, del 15,1 nel secondo trimestre e un rimbalzo del 21 nel terzo trimestre. Coerentemente con l’andamento dell’attività economica e delle ore lavorate, ma con minore intensità, nel secondo trimestre l’occupazione interna (misurata nell’ambito delle stime dei conti nazionali) è diminuita del 2,4 rispetto al trimestre precedente, per poi manifestare una inversione nel terzo trimestre (+0,9)". E quindi: "In totale, nei soli primi tre trimestri del 2020 rispetto all’analogo periodo del 2019 sono andate perdute 3,9 miliardi di ore lavorate. In termini di Ula (Unità di lavoro a tempo pieno) e di posizioni lavorative nella media dei primi tre trimestri del 2020 la riduzione è stata di 2,4 milioni e 623 mila rispettivamente; in oltre nove casi su dieci il calo riguarda il settore dei servizi". (segue) (Ren)