Milleproroghe: Urso (Fd'I), accolto odg su estensione golden power siderurgia per 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto Milleproroghe è il primo provvedimento su cui si è misurata l'opposizione patriottica, responsabile e collaborativa annunciata da Fratelli d'Italia. Grazie a noi, da un lato, sono state poste le basi per colmare una falla, quella del golden power sulla siderurgia scaduto a dicembre 2020, e, dall'altro, di consentire al governo di smentire quanto erroneamente pubblicato dai giornali oggi su un 'doppio incarico' del sottosegretario all’intelligence, essendo questa per legge una delega esclusiva ed escludente". Lo ha detto in Aula il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir nel corso della discussione generale sul decreto Milleproroghe. "Sul tema del golden power sulla siderurgia è stato approvato un ordine del giorno di FdI che impegna il governo a valutare la possibilità di prorogarlo per il 2021 proprio per consentire al ministro del Mise di esercitarla ove necessario come da lui annunciato più volte negli scorsi giorni, inconsapevole forse che la norma era scaduta - ha aggiunto -. Purtroppo il fatto che il decreto sia arrivato blindato ha impedito che fosse approvato un emendamento in tal senso, ma siamo certi che il governo darà subito attuazione al nostro ordine del giorno nel primo provvedimento utile. E con lo stesso senso patriottico e di responsabilità abbiamo fatto notare un errore riportato sui principali giornali, che cioè all’Autorità delegata per i servizi segreti sia conferito un altro incarico di governo cosa che la legge espressamente esclude". (com)