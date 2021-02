Ama: Celli (RtR), giunta Raggi continua a disertare commissione su bilanci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta Raggi "ormai ha deciso di disertare tutte le commissione in cui si parla dei bilanci Ama. Con buona pace di tutti i propositi di trasparenza annunciati 5 anni fa nel programma e contro tutte le leggi e le regole di buona amministrazione". Così la capogruppo in Campidoglio della Lista civica RtR, Svetlana Celli. "Non è la prima volta che nelle sedi istituzionali a dare forfait - aggiunge Celli - siano assessori e vertici Ama nominati dalla sindaca Raggi. Un atteggiamento irrispettoso delle istituzioni e dei romani, che ormai da 4 anni non riescono a sapere cosa accada ai conti della municipalizzata dei rifiuti. Davvero non resta che segnalare queste gravi mancanze alla Prefettura". (segue) (Com)