Vaccini: Fontana, chiesta in conferenza Stato-Regioni consegna immediata per territori in cui virus cresce

- Nella conferenza Stato-Regioni con il ministro della Salute Roberto Speranza e la neo ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha "avanzato la proposta, nella sollecitazione generale di far arrivare più vaccini, che ci sia una consegna immediata in quei territori dove il virus è in crescita. Fermiamolo". Lo annuncia lui stesso con un post su Facebook. "Come confermano numerosi studi e anche i dati regionali, la prima dose è già efficace nel diminuire l'espansione del virus. Per questo, abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30mila prime dosi sul nostro territorio al confine tra le provincie di Brescia e Bergamo e per i comuni in fascia rossa. Contrastiamo il Covid con l'arma più efficace che abbiamo a disposizione", conclude Fontana. (Rem)