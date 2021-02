Covid: von der Leyen, Ue orgogliosa sostenitrice di Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è un'orgogliosa sostenitrice di Covax, la piattaforma per l'accesso globale ai vaccini anti Covid. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Covax, la struttura per l'accesso universale ai vaccini anti Covid, ha fatto la sua prima consegna ieri in Ghana e presto ne arriveranno altre. L'Ue è un'orgogliosa sostenitrice di Covax. Insieme, garantiremo a tutti l'accesso ai vaccini", ha scritto la presidente della Commissione. (Beb)