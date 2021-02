Lavoro: Rapporto Inps, diminuiscono gli occupati e aumentano gli inattivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque: "Nei primi sei mesi del 2020, le persone che hanno iniziato un lavoro sono 436 mila in meno dell’analogo periodo del 2019 (-30,2 per cento) mentre 490 mila persone in più hanno concluso un lavoro nello stesso periodo (+62,2 per cento). L’eccezionale crescita dell’inattività, nella media dei primi tre trimestri del 2020, è dovuta al venir meno delle condizioni per essere classificati come disoccupati durante il periodo di crisi sanitaria. Ciò ha portato all’aumento delle forze lavoro potenziali (+220 mila, +7,3) e soprattutto di quanti non hanno né cercato lavoro né sarebbero stati disponibili a iniziare un’attività (+402 mila, +3,9)". E infine: "L’emergenza sanitaria ha prodotto anche un mutamento repentino e radicale della modalità di erogazione della prestazione lavorativa, con un aumento del lavoro da remoto. Nel secondo trimestre 2020 il lavoro da casa ha interessato oltre 4 milioni di lavoratori, il 19,4% per cento del totale (era il 4,6% nel secondo trimestre 2019)". (Ren)