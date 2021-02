Calabria: agricoltura, erogati da Arcea fondi per 16 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procedono i pagamenti in agricoltura da parte di Arcea, anche in seguito all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di previsione 2021, del bilancio pluriennale 2022-2023 e del piano dei fabbisogni 2021-2023, essenziali in vista del rilancio dell’Agenzia. Pertanto, in collaborazione con il dipartimento regionale Agricoltura, si è proceduto all’erogazione di altri 16 milioni di euro". L'annuncio in una nota della Regione Calabria. (Ren)