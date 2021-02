Germania: ministro Finanze Scholz, aumentare tasse per redditi più alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, insiste sulla necessità di aumentare le tasse per le fasce di reddito più elevate e ridurle per quelle medie e basse nella prossima legislatura. “Sono d'accordo con la stragrande maggioranza dei cittadini che dobbiamo rendere il nostro sistema fiscale più equo”, ha dichiarato Scholz nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”. Per il ministro delle Finanze tedesco, una maggiore equità del sistema tributario significa che “chi guadagna molto fornisce un contributo lievemente maggiore al finanziamento della comunità, in modo che i redditi medio-bassi possano essere sgravati in qualche modo”. Allo stesso tempo, Scholz ha osservato che ridurre le imposte per i redditi più elevati, come richiesto da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito liberaldemocratico (Fdp) sarebbe “una decisione contro il popolo”. (segue) (Geb)