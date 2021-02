Germania: ministro Finanze Scholz, aumentare tasse per redditi più alti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco ha poi ricordato che il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sostiene il ripristino dell'imposta sul patrimonio, “in modo che i Laender e i comuni abbiano più fondi disponibili per le infrastrutture, gli asili nido, le scuole, i trasporti pubblici locali e la polizia”. Per decisione della Corte costituzionale federale (Bverfg), dal 1997 la patrimoniale non viene più riscossa in Germania, seppure non sia stata formalmente abolita. Scholz è il candidato della SpD a cancelliere alle elezioni che si terranno nel Paese il 26 settembre prossimo. (Geb)