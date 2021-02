Russia: tribunale di Mosca esamina appello di Ljubov Sobol contro arresti domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale della città di Mosca esaminerà oggi l'appello di Ljubov Sobol, l'attivista della Fondazione per la lotta alla corruzione di Aleksej Navalnyj accusata di aver violato gli standard sanitari imposti per contenere gli effetti del Covid-19 in occasione delle manifestazione non autorizzata del 23 gennaio scorso. Il 29 gennaio il tribunale distrettuale Tverskoij ha disposto per Sobol gli arresti domiciliari. Ugualmente agli arresti domiciliari, con le stesse accuse, il fratello di Aleksej Navalnyj, Oleg, un dipendente della Fondazione, Oleg Stepanov, e il presidente del sindacato dell'Alleanza dei medici, Anastasia Vasiljeva.(Rum)