Editoria: Snag Confcommercio su nomina sottosegretario, sviluppo tecnologico punti vendita sfida principale

- Nel complimentarmi per la nomina e nell’augurare buon lavoro al Sottosegretario con delega all’Editoria, Sen. Giuseppe Moles, esprimo l’auspicio che questo nuovo Governo possa rafforzare e dare continuità agli interventi a sostegno della rete di vendita delle edicole, che svolge un servizio essenziale per il paese ma soffre una crisi senza precedenti. Così il presidente Snag Confcommercio, Andrea Innocenti che continua: “E’ fondamentale garantire l’accesso ad un’informazione corretta e affidabile che è – come è dimostrato dall’emergenza Covid - una componente essenziale per la formazione di un’opinione pubblica consapevole e per la tenuta democratica del paese. Bisogna contrastare la desertificazione della rete di vendita con adeguate forme di incentivi, promuovendo il ricambio generazionale”. “Mi auguro - conclude - che la modernizzazione, lo sviluppo tecnologico e commerciale dei punti vendita sia al centro dell’agenda del nuovo Sottosegretario anche nell’ambito del sostegno alla digitalizzazione della filiera distributiva della stampa prevista dal Pnrr. Lo sviluppo tecnologico dei punti vendita rimane la sfida principale: servono forme di sostegno dedicate per l’acquisizione dei fattori abilitanti e per l’informatizzazione delle edicole.”(Rin)