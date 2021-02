Marocco: pronto disegno legge per legalizzare cannabis a scopo terapeutico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pronto in Marocco il disegno di legge sulla legalizzazione dell'uso della cannabis a livello terapeutico. Lo riferisce il quotidiano “Le 360”. La legge prevede, nelle sue disposizioni, la creazione di un'agenzia nazionale specializzata che sarà l'unico ente pubblico incaricato di acquistare e vendere il prodotto alle aziende che la utilizzano per scopi medicinali. "Questa agenzia nazionale sarà l'unico interlocutore per l'acquisto della coltivazione di cannabis dagli agricoltori e la vendita a società di trasformazione nazionali e internazionali stabilite in Marocco", specifica il sito marocchino. Questa legge, che costituisce una prima volta nel Regno, sarà esaminata oggi in Consiglio dei ministri. Il disegno di legge è stato redatto dal ministero dell'Interno, che si è occupato di delimitare le aree di coltivazione della cannabis. "Un decreto del capo del governo sarà adottato in seguito per limitare le aree di coltivazione della cannabis a sei zone del regno", si legge sul “Le 360”. Al di fuori di queste aree situate nel nord del Marocco, la coltivazione del kif sarà "severamente vietata". Il fatturato che sarà generato da questa commercializzazione per scopi medici è stimato in "diversi miliardi di dirham”. La nostra fonte afferma che il numero totale di persone che attualmente coltivano cannabis è di circa 400 mila persone, con ben 60 mila che vivono grazie al commercio illegale. La superficie totale di coltivazione della cannabis è, secondo dati del governo, di 73.000 ettari.(Res)