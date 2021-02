Repubblica Ceca: Covid, governo vieta di viaggiare in Brasile e Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha vietato i viaggi in Brasile e Sudafrica a causa delle varianti del coronavirus. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk". I due Paesi non sono peraltro gli unici compresi nel divieto. Da domani e fino all'11 aprile i cittadini cechi non potranno viaggiare nemmeno in Botswana, Swaziland, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Tanzania, Zambia e Zimbabwe. Il ministero della Sanità ha motivato la decisione in ragione del pericolo dell'introduzione in territorio ceco delle varianti brasiliana e sudafricana del coronavirus. Sebbene la conferma definitiva debba ancora arrivare, i primi casi sospetti di variante sudafricana in Repubblica Ceca riguarderebbero tre persone rientrate in madrepatria dall'isola di Zanzibar, che è parte della Tanzania. (Vap)